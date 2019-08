Westdeutsche Zeitung: Kommentar von Ekkehard Rüger zum virtuellen Krankenhaus in NRW: Die Krankenkassen haben den Schlüssel in der Hand

Düsseldorf (ots) - Die Idee ist verheißungsvoll und dazu angetan,dem Schreckgespenst Digitalisierung einen konkreten Nutzenentgegenzustellen: ärztliche Koryphäen, die plötzlich auch denProblemfällen in der Provinz mit ihren Diagnose- undTherapiefähigkeiten zur Verfügung stehen. Aber schon der gesundeMenschenverstand sagt: Wenn eines Tages alle 344 Krankenhäuserund 12 900 niedergelassenen Fachärzte in NRW diedigitalen Möglichkeiten haben, im virtuellen Krankenhaus mit ihrenPatienten vorstellig zu werden, braucht es einen verdammtqualifizierten Türsteher, um das System vor dem Kollaps zu retten."Es kann nicht darum gehen, dass auch Oma Helga mal einenProfessor spricht", hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann(CDU) in bewährt salopper Art formuliert. Aber wer entscheidet dannnach welchen Kriterien, ob Oma Helga wirklich so krank ist, dass derferne Herr Professor eben doch via Bildschirm zu Rate gezogenwird - unter Kenntnis der Fallakte und aller bisherigenDiagnoseaufnahmen? Und sind die Ärzte vor Ort auch bereit und in derLage, die Notwendigkeit fremder Expertise nicht nur zu erkennen,sondern die Ratschläge auch anzunehmen?Die Antworten können mitunter existenziell sein: Bei einer Studie,die 500 Patienten mit Lebermetastasen untersuchte, sahen dieSpezialisten noch Operations- und damit Rettungsmöglichkeiten, wo diebehandelnden Ärzte bereits jede Hoffnung aufgegeben hatten. Hier wäredas Vernetzungsversprechen des virtuellen Krankenhauses offenkundigeines zum Nutzen der Patienten.Laumann weiß, dass ihm und seinem hochkarätig besetztenGründungsausschuss bis zum Frühjahr der Nachweis gelingen muss, wiedieser Nutzen organisatorisch sicherzustellen ist, um dieKrankenkassen endgültig auf seine Seite zu ziehen und die bundesweiteVorreiterrolle einzunehmen, die ihm vorschwebt. Denn die Zeit derSpezialisten lässt sich nicht beliebig vervielfältigen. Es bedarfeiner verlässlichen Regelfinanzierung und zusätzlichen Personals,damit die ja auch erst noch zu schaffenden Vernetzungsstrukturen aufDauer erfolgreich sein können. Die Krankenkassen haben dazu denSchlüssel in der Hand.Aber ihr Wohlwollen sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass siemit ihrer Einwilligung auch harte Forderungen verbinden werden: nacheiner generellen Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft in NRW.Das klingt harmloser, als es ist. Dahinter verbirgt sich auch eineKampfansage an manche kleinere Häuser und ihre beschränktenMöglichkeiten. Der Aufstieg des virtuellen Krankenhauses könnte mitdem Ausstieg manchen realen Krankenhauses einhergehen.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/8382-2370politik@wz-plus.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell