Westdeutsche Zeitung: Kommentar von Ekkehard Rüger zum Verpackungsmüll: Der Preis des Wachstums

Düsseldorf (ots) - Jahresberichte haben oft einen ähnlichen Effekt: Neue Zahlenwerden auf den Markt gespült, es gibt einige erwartbare Reaktionen, dann wirddas Thema entsorgt - bis zum nächsten Jahr. Wie viele Mahnungen, Appelle undForderungen hat das Thema Verpackungsmüll eigentlich schon erlebt? Mit demeindrucksvollen Ergebnis, dass der Pro-Kopf-Verbrauch ein neues Rekordniveauerreicht hat.Nur auf die Unternehmen zu schimpfen, die uns den Verpackungswahn zumuten,greift jedenfalls zu kurz. Es sind auch wir Konsumenten, die sich diese Zumutungweiter gefallen lassen. Oder die geschickte Wege finden, sich selbst zuentlasten: ein bisschen Unverpackt-Konsequenz auf der einen Seite, dafürgehobene Verpackungsansprüche auf der anderen. Die Erwartungen an dieWiederverschließbarkeit oder Dosierfähigkeit von Verpackungen steigt - und damitauch der Materialverbrauch.Deutschland als einer der Verpackungs- und Recyclingweltmeister zugleich - ja,das stimmt schon. Aber daraus wird kein Nullsummenspiel. Wenn all dieNachhaltigkeits-Leitsätze in den Unternehmen und die privatenMüllvermeidungsstrategien so wenig fruchten, stimmt etwas Grundsätzliches nicht.Die Verpackungsdiskussion erinnert fatal an die Debatte um dieVerkehrsemissionen: Auch dort werden die Autos immer klima- undumweltverträglicher, aber die schiere Zunahme der Pkw-Nutzung frisst dieseErfolge wieder auf. Ähnlich verhält es sich bei den Verpackungen: Ihre Menge istauch ein Indikator für Wirtschaftswachstum - aber eines, das seinen Preishat. Kleine Erinnerung: Der weltweite Erdüberlastungstag, also der Tag, ab demrechnerisch mehr natürliche Ressourcen verbraucht werden, als im selben Jahrnachwachsen können, lag 2019 auf dem 29. Juli - so früh wie noch nie. Nachdeutschen Maßstäben war er schon am 3. Mai erreicht.