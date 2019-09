Westdeutsche Zeitung: Kommentar von Ekkehard Rüger zum Pastoralen Zukunftsweg des Erzbistums Köln

Düsseldorf (ots) - Ein großer Wurf ist angekündigt. Es gehe nichtum Klein-Klein, hat der Kölner Generalvikar Markus Hofmannversprochen. Am Ende wird es aber vor allem an den Details liegen, obder Pastorale Zukunftsweg des Erzbistums Köln über die Interessen derKirchenmitglieder hinwegführt oder von ihnen wirklich angenommenwird."Konservativ", "hierarisch", "altbacken", "rückständig","ängstlich" - das sind einige der meistgenannten Begriffe, mit derdie Teilnehmer einer Online-Umfrage ihr eigenes Erzbistum beschriebenhaben. In Zukunft sollen dort "offen", "transparent", "modern","innovativ" und "ehrlich" stehen.Dafür betreiben die Kölner wirklich einen großen Aufwand. Rund10 000 Menschen sind schon bisher in den Reformprozesseingebunden worden. Jetzt folgen drei Regionalforen in Köln,Euskirchen und Düsseldorf, auf denen die Kirchenmitglieder über dieVorschläge diskutieren können.Aber auch sie werden danach noch Fragezeichen im Blick haben. DenVerheißungen von mehr Autonomie für die Gemeinden und größererVerantwortung für die Ehrenamtlichen steht nämlich die Unschärfegegenüber, zu welchen Größen die übergeordneten Pfarreien denn nochanwachsen sollen. Und die im Kern sinnvolle Zentralisierung komplexerVerwaltungsaufgaben birgt auch die Gefahr, zum Gegenpol dezentralerVerantwortlichkeiten zu werden.Schließlich: Wenn die Ehrenamtlichen nicht nur die Arbeit, sondernauch die Verantwortung tragen sollen - wo kommen die Kräfte dafüreigentlich her? Viele der besten Köpfe, die bereit waren,Verantwortung zu übernehmen, haben sich an den kirchlichenHierarchien wund gerieben und ihrer Kirche längst den Rücken gekehrt.Dass der Zukunftsweg aus innerer Überzeugung und nicht aufgrundäußerer Notwendigkeiten eingeschlagen wird, dieser Glaube muss in denGemeinden erst noch wachsen.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-0politik@wz-plus.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell