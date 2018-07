Westdeutsche Zeitung: Kommentar EY-Studentenstudie 2018: Dem Staat dienen/Von Ekkehard Rüger

Düsseldorf (ots) - Dass offenbar eine deutlich wachsende Zahl vonStudenten den sicheren Hafen des öffentlichen Dienstes ansteuert,kann man lesen als Gegenreaktion auf eine Arbeitswelt im Umbruch. DieDigitalisierung durchpflügt alle Bereiche, in Diensten des Staatesmuss man vielleicht am wenigsten fürchten, dabei seinen Job zuverlieren. Zukunftsforscher Horst Opaschowski spricht von einerStimmungswende bei der akademischen Jugend - hin zu den drei V:Vertrauen, Verantwortung und Verlässlichkeit. Es ließe sich ein nochgrößeres Fass aufmachen: Dann wäre der Trend auch Ausdruck einer weitumfassenderen Unsicherheit, die sich vom Arbeitsleben löst und aufrasante Umbrüche politischer Systeme und gar der gesamten Weltordnungreagiert - mit einer Sehnsucht, von der schon die Band "Silbermond"gesungen hat: "Gib mir 'n kleines bisschen Sicherheit/in einer Welt,in der nichts sicher scheint." Zu viel Küchenpsychologie? DerTrendforscher Matthias Horx meint, ja: "Seit ich denken kann, ist deröffentliche Diskurs von der Behauptung durchtränkt, durch ,allgemeineÄngste' würden die Jüngeren immer mehr auf Sicherheit Wert legen. Daskann man IMMER aus Menschen herausfragen." Aber zumindest scheintdoch klar: Die Auf- und Umbrüche, seien sie wirtschaftlicher oderpolitischer Natur, erzeugen bei jungen Menschen nicht nur das Fieber,dabei sein und an vorderster Front mitgestalten zu wollen, verbundenmit allem Risiko, das jede Veränderung mit sich bringt. Sondern eskann auch ein Zuviel an Veränderung und Ungewissheit geben, dasSkepsis hervorruft. Wenn diese Skepsis dann auf einen Sicherheitverheißenden öffentlichen Dienst trifft, der flexibel auf Erwartungenan einen modernen Arbeitsplatz reagiert, haben sich zwei gesucht undgefunden. Dass im Ergebnis immer mehr Akademiker dem Staat dienenwollen, der andererseits gerade von so vielen Seiten infrage gestelltwird, ist ja auch vielleicht nicht die schlechteste Nachricht.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell