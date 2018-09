Westdeutsche Zeitung: Kirchliches Arbeitsrecht, Kommentar von Peter Kurz zum Urteil des EUGH

Düsseldorf (ots) - Es ist schon bemerkenswert, mit welcherHartnäckigkeit ein katholisches Krankenhaus durch alleGerichtsinstanzen für den Rauswurf eines Chefarztes streitet - nur,weil dieser nach seiner Scheidung erneut standesamtlich geheiratethat. Die Erklärung: Es geht ums sehr Grundsätzliche. Denn da hat einKatholik durch Wiederheirat das Prinzip der Unauflöslichkeit der Eheverletzt, das zu den wesentlichen Regeln der katholischen Glaubens-und Sittenlehre zählt. Und es geht darum, dass sich die KatholischeKirche nicht gefallen lassen will, dass ihr der Staat mit seinemweltlichen Arbeitsrecht reinredet. Auch die Worte des EuropäischenGerichtshofs über eine mögliche Diskriminierung des Chefarztes willman so nicht stehen lassen. Die Bischofskonferenz beharrt weiterdarauf, dass es Sache der Kirche, nicht aber der staatlichen Gerichtesei, welche Loyalitätserwartungen sie an ihre Mitarbeiter stellt. Beieinem Arzt sollte es doch um die Qualität seiner medizinischen Arbeitgehen. Ärzte sollen ihre Patienten heilen und nicht missionieren. DieKatholische Kirche dagegen pocht darauf, dass jedenfalls Inhabereiner exponierten Position - und eine solche ist der Chefarztposten -eine Vorbildfunktion haben. Legt man das kirchliche Ethos zugrunde,dann ist der Chefarzt diesem Anspruch nicht gerecht geworden. Selbstwer diesen Gedankengang noch mitgeht, kann dem Arbeitgeber doch einStück Heuchelei vorwerfen. In dem Fall war es nämlich so, dass dasKrankenhaus auch nicht katholische Chefärzte beschäftigte. An derenVerhalten konnten gar nicht dieselben Maßstäbe angelegt werden.Insofern wurde der gekündigte Chefarzt im Verhältnis zu diesendiskriminiert. Hinzu kam, dass der Chefarzt vor seiner Wiederheirat -toleriert vom Arbeitgeber - in "wilder Ehe" mit der von ihmschließlich geheirateten Frau lebte. In "schwerer Sünde" sozusagen.Es fällt schon schwer, sich in modernen Zeiten in diese Gedankenwelthineinzuversetzen. In eine Gedankenwelt, in der doch immer vonToleranz und Nächstenliebe die Rede ist. Und in der dann Prinzipienüber persönliche Autonomie gestellt werden. Und über Fragen derQualifikation. Eine Prinzipientreue, von der überdies auch diePartnerin oder der Partner betroffen ist, der den Geschiedenenheiraten möchte. Und der dafür mit dem Verlust seiner Arbeitsstellebezahlen soll. Wie christlich ist das denn?Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell