Westdeutsche Zeitung: Johnson im Abseits, der Brexit nicht

Düsseldorf (ots) - Von Rolf EckersBoris Johnson ist ein Mann der Niederlagen. Erst verlor derbritische Regierungschef seine Mehrheit im Parlament, dannbeschlossen die Abgeordneten gegen seinen Willen ein Gesetz gegen denNo-Deal-Brexit. Und jetzt das: Einstimmig erklären die elf Richterdes Obersten Gerichtshofes die von Johnson verfügte Zwangspause fürdas Parlament für null und nichtig.Ein vernichtendes Urteil. Die Richter geben die Kontrollfunktiondahin zurück, wo sie hingehört: in das Parlament. Der Vorwurf aus demJohnson-Lager, dies sei eine Politisierung der Justiz, ist blankerUnfug. Inhaltlich legen die Richter nichts fest. Sie sorgenallerdings dafür, dass der Premierminister nicht wie ein autoritärerHerrscher agieren kann, sondern dass Regierung und Parlament um denrichtigen Kurs streiten.Angesichts des Urteils steht Boris Johnson jetzt im Abseits. SeinPlan ist gescheitert, das Parlament bis zum Brexit-Datum am31. Oktober über Wochen hinweg mundtot zu machen und damitAktionen gegen seinen harten Kurs zu verhindern. Nun kann dasUnterhaus wieder arbeiten. Es wäre genügend Zeit, um einMisstrauensvotum zu organisieren und Johnson bei ausreichenderZustimmung für einen anderen Abgeordneten die Macht zu entziehen.Dass dies gelingt, ist aber wenig wahrscheinlich. Denn das britischeUnterhaus hat in jüngster Zeit bei vielen Abstimmungen klar gesagt,was es nicht will: Keinen Brexit ohne Deal, keinen Brexit mit Deal,kein zweites Referendum. Eine Mehrheit für einen Ausweg aus dieserhistorischen Sackgasse gibt es in diesem Parlament aber nicht.Konstruktives ist aus diesem Unterhaus nicht zu erwarten.Neuwahlen sind deshalb zwingend. Gäbe es in Großbritannien einestarke Opposition, dann könnte sie Johnsons selbstherrliche Politikzum Top-Thema im Wahlkampf machen. Aber Labour-Chef Jeremy Corbyn,Vorsitzender der bislang wichtigsten Oppositionspartei, versagt alsGegenspieler von Johnson komplett. Corbyn steht beim Brexit für einenverworrenen Kurs, der viele in der Partei zur Verzweiflung bringt.Klarheit geht anders. Dass eine Mehrheit der Briten Corbyn alsRegierungschef sehen möchte, gilt als ausgeschlossen.Sowohl Labour als auch Johnsons Tories haben bei der Europawahlsehr schlecht abgeschnitten. Vorne lag Nigel Farage mit seinerPro-Brexit-Partei. Gut 30 Prozent haben für diesen Rechtspopulistengestimmt, der nur ein Thema kennt. Zweitstärkste Kraft waren dieLiberaldemokraten mit einer klaren Anti-Brexit-Haltung. Die Wählerscheinen bei ihrer Meinung in Sachen Europa ähnlich zerrissen wie dasParlament. Vom Tisch ist der Brexit jedenfalls nicht, wenn es zuNeuwahlen kommt.