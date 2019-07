Westdeutsche Zeitung: Der Fall Voerde: Können wir das ertragen? (Kommentar von Olaf Kupfer)

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Finanztrends Video zu Kupfer COMEX Rolling



mehr >

Düsseldorf (ots) - Fassungslos steht man vor einer solch grausamenTat. Ein Moment, ein Entschluss - und damit das gefällte Todesurteilfür eine ahnungslose Bürgerin: Das ruft Wut und Empörung hervor. Undwieder steht das Vertrauen der Bürger in die Justiz auf demPrüfstand, weil der Täter schon vorher einige Male auffällig gewordenwar, dann aber eben doch an diesem Morgen am Bahnhof imniederrheinischen Voerde frei zur Tat schreiten konnte. Kann man dasglauben? Man dürfe die Rechtsprechung nicht zu weit vomRechtsempfinden der Bürger lösen, hatte NRW-Innenminister HerbertReul (CDU) dem Sinne nach dazu einmal gesagt - und ist dafür hartkritisiert worden. Zurecht, weil Rechtsprechung autonom funktioniert:nach Gesetzen, Maßstäben und Grundsätzen, bisweilen auch nachAuslegung, aber niemals unberechenbar in Gänze. Immer öfter wirddaran gerüttelt. Gefühlt, verbal, in Diskussionen an der Theke oderin sozialen Medien. Aber so lange die Resozialisierung die wichtigsteProgrammvorgabe für den Strafvollzug in Deutschland ist, wird esFälle wie diesen immer wieder geben. Sie sind Ausnahme - und alssolche kaum zu verhindern. Die Frage ist: Können wir das ertragen?Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell