Westdeutsche Zeitung: Beobachtung von Kindern durch den Verfassungsschutz, Kommentar

Düsseldorf (ots) - Die Schnüffler haben in Kinderzimmern nichtsverloren - eine Mutter, ein Vater wird spontan der Linken-PolitikerinUlla Jelpke zustimmen, die gegen eine Beobachtung von Kindern durchden Verfassungsschutz eintritt. Nachdem die Altersgrenze dafür schonfrüher von 16 auf 14 Jahre abgesenkt wurde, soll sie nunmöglicherweise ganz fallen. Doch eben dafür gibt es gute Gründe. Zwarwären die Rechte der Kinder, ihrer Eltern und auf den ersten Blickauch die Religionsfreiheit tangiert. Doch hier geht es gar nicht umeinen Eingriff in die Glaubensfreiheit von Menschen muslimischenGlaubens. Es geht um einen Missbrauch von Religion durch Fanatiker,um die Gesellschaft zu spalten. Um Hass zu säen und den Boden fürGewalt im Namen eines "Heiligen Krieges" zu bereiten.Religionsfreiheit kann und darf hier kein Schutzschild gegenberechtigte Belange des Staates sein, sich zur Wehr zu setzen.Schwerer wiegt freilich der Eingriff in die Rechte von Eltern undKind selbst. Sammelt der Verfassungsschutz Informationen über Kinder,werden sie zum Ziel eines staatlichen Eingriffs, der in einerfreiheitlichen Gesellschaft besonderer Begründung bedarf. Doch werdendie betroffenen Kinder nicht erst dadurch zum Opfer gemacht, sie sindes schon vorher: durch eine missbräuchliche Erziehung. Wenn ihnenJenseitsverheißungen gemacht werden und ein Weltbild vermittelt wird,das Gewalt gutheißt. Wenn ihnen Wertvorstellungen eingepflanztwerden, die sie spätestens in der Schule, wenn sie mit der Welt der"Gottlosen" konfrontiert werden, in eine Identitätskrise geratenlassen. Wie sollen diese zwei Welten vereinbar sein? DasStrafmündigkeitsalter von 14 Jahren bedeutet, dass eineStrafverfolgung bei Jüngeren nicht möglich ist. Wohl möglich seinmuss aber der Schutz der Allgemeinheit. Auch ein seit frühesterJugend indoktriniertes Kind kann, unabhängig vom Erreichen derStrafmündigkeit, zur Gefahr werden, wenn Erwachsene es entsprechendanleiten. Hier geheimdienstliche Erkenntnisse zu sammeln, entsprichtnicht nur dem Schutzbedürfnis der Allgemeinheit, sondern könnte auchdas Kind selbst schützen. Eine frühzeitige Weitergabe vonErkenntnissen über entsprechende Auffälligkeiten an Schule,Jugendämter oder auch Polizei mag im einen oder anderen Fall einendurch Radikalisierung vorgezeichneten Lebenslauf korrigieren.