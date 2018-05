Westdeutsche Zeitung: Aus Recht wird Glücksspiel (Kommentar zur Datenschutzverordnung von Ulli Tückmantel)

Düsseldorf (ots) - Das Maß der Rechtstreue, auf das ein Staat beiseinen Bürgerinnen und Bürgern zählen darf und zählen können muss,hat er in erster Linie selbst in der Hand. Der Bestand jederRechtsordnung ist zu allererst davon abhängig, dass möglichst vieleBürgerinnen und Bürger überhaupt wissen oder erkennen können, wasRecht und was Unrecht ist. Wo Bürger aber rätseln müssen, ob sie imEinklang mit dem Recht handeln oder Unrecht begehen, ob sie rechtensoder unrechtmäßig behandelt werden, gerät etwas ins Schwimmen. Genaudas passiert gerade im Zusammenhang mit derDatenschutzgrundverordnung (DSGVO), die angeblich dieVerbraucherrechte stärken soll. In Wahrheit verwandelt die DSGVOgerade komplette Rechtsbereiche in ein staatlich lizenziertesGlücksspiel für geschäftstüchtige Anwälte, die sonst nichts zu tunhaben. Da wird der Gerichtssaal zum Casino: Der eine Anwalt erzähltdiese Geschichte, der andere Anwalt jene, und wenn der Richter"Bingo" ruft, hat einer gewonnen; zumindest bis zur nächsten Instanz.Beispiel Kopplungsverbot: Ein Online-Shop verlangt von Kunden beimKauf die Zustimmung, ihm künftig Werbung schicken zu dürfen -wahrscheinlich unzulässig. Kann aber auch anders sein. Beispiel:Recht auf Datenmitnahme. Wer einen Anbieter wechselt, darf alle seineDaten (Freundeslisten, Kontakte etc.) mitnehmen und kann verlangen,dass sie an einen neuen Anbieter überspielt werden. Wie funktioniertdas in der Praxis? Abwarten! Klären wahrscheinlich Gerichte.Beispiel: Privates Fotografieren auf der Straße. Das war bisher keinProblem, so lange die Fotos nicht veröffentlicht wurden. Je nachAuslegung der DSGVO ist Fotografieren nun eine Datenerhebung. DieFolge? Abwarten! Achten Sie auf Anwaltspost! Und so weiter. Bei derDSGVO scheint es sich eher um eine Glaubensfrage als um Recht zuhandeln; gut gemeint, schlecht gemacht, und noch schlechterkommuniziert.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell