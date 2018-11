Westcore Europe kündigt Akquisition in Wien und Büroumzug in Genf an

London (ots/PRNewswire) - Der Immobilieninvestor und -managerWestcore Europe hat das Büro- und Lagerobjekt "U6 Center" in Wien vonder geschlossenen Immobilienfondsgesellschaft HanseatischeImmobilienfonds Österreich IV erworben, die seit 2013 von der ApleonaFondsmanagement GmbH betreut wird. Das U6 Center liegt in derLemböckgasse 49 im Industriegebiet Liesing im 23. WienerGemeindebezirk. Westcore konnte mit dem Ankauf des U6 Center seinPortfolio in Wien erfolgreich erweitern.Das U6 Center wurde im Jahr 2000 fertiggestellt. Das Objektbefindet sich auf einer Grundstückfläche von 10.413 m² und verfügtüber eine Gesamtmietfläche von rund 24.848 m², die sich zu ca. 83 %aus Büroflächen und zu 17 % aus Lagerflächen zusammensetzt. Derderzeitige Hauptmieter, The Bit Group, ist der größte privateBildungs- und Qualifizierungsanbieter in Österreich.Beim Erwerb der Immobilie wurde Westcore Europe von Wolf Theiss(Recht), TPA (Steuer) und Colliers International (Technologie)beraten. Das Beratungsteam des Verkäufers umfasste Otto Immobilien(Immobilien), PKHV Rechtsanwälte (Recht) und KPMG (Steuer).Ingo Bischof, Sebastian Kann und Daniel Barrington, die dasWestcore-Team geleitet haben, sehen eine erfolgreiche Erweiterung desösterreichischen Portfolios. "Wir sind ein kreativer Investor, sehenein enormes Potenzial und haben interessante Pläne für das Objekt",so Dan Barrington.Stefan Weishaupt, der mit Peter Oberlechner und dem WolfTheiss-Team die Akquisition rechtlich strukturiert hat, sagt dazu:"Es waren teils schwierige Hürden zu meistern und wir freuen uns, dieDinge für Westcore erfolgreich über die Ziellinie gebracht zu haben."Christoph Lukaschek, Leiter von Investment Otto Immobilien, sagt:"Wir freuen uns, Apleona bei diesem Verkauf begleitet zu haben undmit Westcore Europe den passenden Käufer für ein etabliertesBüroobjekt gefunden zu haben."Westcore Europe gibt außerdem den Umzug seiner Niederlassung inGenf in ein größeres Objekt bekannt, das genug Raum für das künftigeWachstum des Unternehmens bietet. Das neue Büro in Genf befindet sichjetzt in der Rue des Voisins 17, 1205 Genf, Schweiz.Westcore Europe, zur Westcore Properties Group gehörig, ist einImmobilieninvestor- und -manager mit Schwerpunkt auf industriellen,gewerblichen oder für den Einzelhandel vorgesehenenMulti-Tenant-Objekten. Weltweit verfügt das Unternehmen über einverwaltetes Vermögen von über 1,5 Milliarden USD, von denen sichAnlagen in Höhe von 300 Millionen EUR in Europa befinden. WestcoreEurope zeichnet sich dadurch aus, für seine Anleger durch effektivesAsset Management und entsprechende Betriebsstrategien kontinuierlichhohe risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften. Zu seinen Kundenzählen Opportunity Funds, Real Estate Investment Trusts, FamilyOffices und vermögende Privatpersonen. Westcore Europe verfügt übervier Büros in London, Genf, Berlin und Wien. Weitere Informationenfinden Sie unter http://www.westcore.eu/.Pressekontakt:Beth BingerBCIpr.combeth.binger@BCIpr.com+ 1 619 987 6658Original-Content von: Westcore Europe, übermittelt durch news aktuell