Westcore Europe erwirbt 324.000-Quadratfuß-Grundstück in Bretby, UK

London (ots/PRNewswire) - Am 7. April 2021 hat Westcore Europe zusammen mit dem strategischen Partner 3S Capital aus dem Golf-Kooperationsrat (GCC) den Kauf des Bretby Business Park in Bretby, Großbritannien, für 23,5 Millionen Pfund (~ 32,7 Millionen US-Dollar) abgeschlossen. Das Objekt befindet sich an der Ashby Road in Burton upon Trent, DE15 0YZ in den Midlands und umfasst eine Gesamtmietfläche von 324.000 Quadratmetern, die sich auf 23 Gebäude im gesamten Business Park verteilt. Außerdem gibt es 864 Parkplätze auf dem 30,76 Hektar großen Gelände. Diese Transaktion zeigt die einzigartige Fähigkeit von Westcore Europe, attraktive Vermögenswerte zu beschaffen und auf eine breite Kapitalbasis zuzugreifen, was es dem Unternehmen ermöglicht, schnell zu handeln, wenn sich Gelegenheiten ergeben.Seit seiner Entwicklung in den späten 1960er Jahren diente das Gelände als Forschungs- und Entwicklungseinrichtung für den National Coal Board, den Vorgänger der British Coal Corporation. In der Folgezeit wurde die Immobilie von mehreren namhaften ortsansässigen Unternehmen, die seit Mitte der 90er Jahre am Standort im Bereich Pharma und Labortests tätig sind, für eine Mehrmieternutzung umgebaut. Zwei dieser Unternehmen, Socotec und Surepharm Services, sind immer noch im Bretby Business Park ansässig. Seit kurzem gehört auch Hi-Tech Fabrication, ein Hersteller und Konstrukteur von speziellen Metallkomponenten, zu den Mietern im Gewerbegebiet. Neben diesen Großmietern sind im Bretby Business Park 57 weitere Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen tätig. Die Immobilie war bis 2015 im Besitz von TIAA Henderson Real Estate. Dann wurde sie an die Investmentgruppe verkauft, die sie schließlich an das JV Westcore Europe - 3S Capital veräußerte. Westcore Europe plant, den Gewerbepark aufzuwerten, leer stehende Einheiten selektiv zu sanieren und neu zu vermieten, während gleichzeitig Entwicklungsmöglichkeiten auf dem gesamten Gelände verfolgt werden.Marc Brutten, Founder und Chairman von Westcore Europe, erklärt: "Dieses Objekt bietet einen hochwertigen Einkommensstrom von den bestehenden Mietern, von denen die meisten seit mindestens 15 Jahren in Bretby tätig sind. Es bietet auch mehrere Möglichkeiten, den Gewerbepark im Laufe der Zeit zu verbessern und bestehenden und neuen Mietern den Raum zu bieten, der ihren Bedürfnissen entspricht."Der Bretby Business Park liegt 0,8 Meilen östlich von Burton upon Trent, entlang der A511 Fernstraße zur Autobahn M1, im Bezirk South Derbyshire in den Midlands. Das Grundstück liegt direkt an der A511 und bietet einfachen Zugang zu den Autobahnen M1, M42 und M6, was Bretby zu einem ausgezeichneten strategischen Standort für Unternehmen macht. Zu den wichtigsten Nutzern in diesem Gebiet gehören Amazon, Palletforce, Molson/Coors, B&Q, Argos, Boots, Clipper Logistics und TNT/FedEx.Informationen zu Westcore EuropeWestcore Europe, eine Tochtergesellschaft der Westcore Properties Group, ist ein Immobilien-Investor und -Manager mit einer Spezialisierung auf Industrie-, Einzelhandels- und Büroimmobilien mit mehreren Mietern. Weltweit hat das Unternehmen ein verwaltetes Vermögen von über 2 Milliarden Euro (~ 2,4 Milliarden US-Dollar), davon 500 Millionen Euro (~ 604 Millionen US-Dollar) in Europa. Westcore Europe hat eine beständige Erfolgsbilanz bei der Erzielung hoher risikobereinigter Anlagerenditen für Investoren durch effektives Asset Management und operative Strategien. Zu den Kunden gehören Opportunity Funds, Real Estate Investment Trusts, Family Offices und vermögende Privatpersonen. Westcore Europe operiert von vier Büros in London, Genf, Berlin und Wien aus. Im Jahr 2018 bezog Westcore Europe seinen neuen Londoner Hauptsitz am 42 St. James's Place, 0,3 Kilometer/0,2 Meilen vom Green Park und 0,6 Kilometer/0,4 Meilen vom Piccadilly Circus entfernt.