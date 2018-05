Westag: Übernahmeangebot!

Was ist mit dem Kurs der Aktien (Stämme und Vorzüge) der Westag & Getalit AG los? Am Mittwoch schossen die Notierungen bereits im Vormittagshandel (Xetra) um ca. 40% nach oben! Und das, obwohl sich die Notierungen in den Monaten davor keineswegs dramatisch entwickelt hatte. Auf Sicht von 12 Monaten hatte sich der Aktienkurs etwas schwächer gezeigt, aber ohne besondere Dramatik. Und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.