Westag & Getalit: Aktienanalyse vom 17.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Westag & Getalit, die im Segment "Bauprodukte" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 16.07.2018 an ihrer Heimatbörse Xetra mit 31,5 EUR.

Unser Analystenteam hat Westag & Getalit auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Westag & Getalit. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Westag & Getalit daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Westag & Getalit von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Westag & Getalit beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,54 Prozent und liegt mit 1,43 Prozent unter dem Mittelwert (3,97) für diese Aktie. Westag & Getalit bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Westag & Getalit erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 31,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Home & Office Products"-Branche sind im Durchschnitt um 2,89 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +28,91 Prozent im Branchenvergleich für Westag & Getalit bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,31 Prozent im letzten Jahr. Westag & Getalit lag 28,49 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.