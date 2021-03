West Mining gibt Uplisting in den OTCQB Venture Market bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Quelle: IRW Press

Nicht zur Verbreitung über US-Nachrichtendienste oder in den USA bestimmt.

Vancouver, B.C. – 30. März 2021 – West Mining Corp. (“West” oder das “Unternehmen”) (CSE: WEST) (OTC: WESMF) (FWB: 1HL) gibt bekannt, dass seine Stammaktien seit Handelseröffnung am 23. März 2021 für den Handel am OTCQB® Venture Market (der “OTCQB”) der OTC Markets Group, Inc. unter dem Symbol “WESMF” zugelassen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung