Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Die West China Cultural IndustriesExpo (die Expo"), eine Plattform, auf der die besten undinnovativsten kulturellen Unternehmen im Westen Chinas gesammelt undgefördert werden, hat in der historischen chinesischen Stadt Xi'anihre Pforten geöffnet und stellt dort das reiche Erbe der Region aus,verbreitet den "Geist der Seidenstraße" und belebt die Kultur- undTourismusbranche der Region mithilfe digitaler Technologie neu.Mit einer großen Ausstellung, verschiedenen Branchenforen, einemKunstwettbewerb und Auftritten präsentiert die Expo der Welt denGlanz von Xi'an, der Wiege der chinesischen Zivilisation und denBeginn der historischen Seidenstraße. Die Veranstaltung fällt mit demfünften Jahrestag des chinesischen Projekts zur modernenSeidenstraße, der Belt & Road Initiative (B&RI) zusammen, die daraufabzielt, China mit einer Reihe von Infrastrukturprojekten, in denenhistorische Handelsrouten verfolgt werden, mit eurasischen Ländern zuverbinden.Auf dem Event wurden vielen exquisite Kunstwerke von chinesischenKünstlern aus der Provinz Shaanxi ausgestellt, wobei auchKollektionen aus den nationalen Museen der Provinz gezeigt wurden.Durch Einbeziehen des Internets ermöglicht es die Expo allenAusstellen, ihre Produkte zur digitalen Anzeige hochzuladen.Auf der Expo fand, Vorteile aus den vielen Möglichkeiten zuziehen, die die B&RI mit sich bringt, ein Forum zur Diskussion derEntwicklung digitaler Innovation statt, wobei es sich in China umeine strategisch wachsende Branche handelt, die u. a. die BereicheE-Publishing, Cartoons, Gaming, Online-Bildung und virtuelle Realität(VR) umfasst. Die Branche befindet sich im Mittelpunkt dertechnologischen Revolution und kann der historischen chinesischenZivilisation durch die Einführung digitaler Technologie neues Lebeneinhauchen.Durch die Expo wurde die Tourismusbranche im Westen Chinasangekurbelt und Xi'an in das weltweite Rampenlicht gerückt. Die Expoist der Auftakt zum International Tourism Festival von Xi'an, zu demsowohl inländische, als auch ausländische Reisende in eine Stadteingeladen werden, die mit ihrer über 3000-jährigen Geschichte undihren weltbekannten Sehenswürdigkeiten wie den Terrakotta-Kriegern-und -Pferden und ihrer historischen Stadtmauer bereits eininternationales Tourismusziel ist.Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.xbwbh.com/xbwbh/Über die West China Cultural Industries ExpoDie achte West China Cultural Industries Expo in Qu Jiang, Xi'nzog über 800 Aussteller aus 11 Provinzen und Gemeinden im WestenChinas sowie aus 12 Ländern und Regionen an, u. a. Iran, Thailand,Kambodscha, aus dem Vereinigten Königreich, Italien, Nepal, Indienund Saudi Arabien.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/743691/Expo_Heritage.jpgPressekontakt:Siyu He+86-187-0292-0897Qjxw123@126.comOriginal-Content von: West China Cultural Industries Expo, übermittelt durch news aktuell