West Bancorporation: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der West Bancorporation-Kurs wird am 31.03.2020, 00:10 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 16.5 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

West Bancorporation haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von West Bancorporation für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält West Bancorporation für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist West Bancorporation insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von West Bancorporation investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,24 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen Mehrertrag in Höhe von 2,33 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,55 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt West Bancorporation damit 26,55 Prozent unter dem Durchschnitt (7 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 6,89 Prozent. West Bancorporation liegt aktuell 26,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".