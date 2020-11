WestWing Aktie: Auch nach Corona noch so wachstumsstark?

E-Commerce wächst während Corona in allen Bereichen und da die Menschen nun noch mehr Zeit zu Hause verbringen, wollen sie sich logischerweise auch die eigenen vier Wände möglichst passend einrichten. Hiervon profitieren vor allem Home24 und WestWing. Letzterer sogar so sehr, dass nun die Jahresprognose per Ad-hoc-Mitteilung angehoben wurde. Der Start ins vierte Quartal sei so stark verlaufen, dass man nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung