WestLotto warnt vor betrügerischen Anrufen zu vermeintlichen Lottogewinnen / Betrügerische Anrufer geben sich als WestLotto-Mitarbeiter aus und fordern Überweisungen

Münster (ots) - Das staatliche Lotterierunternehmen WestLottowarnt eindringlich vor betrügerischen Anrufen, die in diesen Tagenbei Privatpersonen eingehen. Dabei geben die Anrufer an, für dasUnternehmen WestLotto tätig zu sein und die Personen über einenvermeintlichen Lotteriegewinn zu informieren. Damit dieser Gewinnüberwiesen werden könnte, müsste lediglich auf ein genanntes Kontoeine hohe vierstellige Summe überwiesen werden.Bei diesen Anrufen handelt es sich um professionelle Betrüger, dielediglich die Gutgläubigkeit von vielen Menschen ausnutzen. DieProfessionalität der Betrüger zeigt sich auch dadurch, dass bei einerBetätigung der Rückrufoption die vermeintlich in die Irre geführtenGewinner durch einen technischen Trick in der WestLotto-Zentralelanden.In keinem Fall verlangt WestLotto vorab von Gewinnauszahlungen dieÜberweisung einer Geldsumme oder von Gebühren.