WestCore Plus: Kommt jetzt der Schock?

An der Börse schloss die WestCore Plus-Aktie am 07.09.2018 mit dem Kurs von 10,38 .

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir WestCore Plus einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob WestCore Plus jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von WestCore Plus für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält WestCore Plus für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist WestCore Plus insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei WestCore Plus in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der WestCore Plus-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,49 mit dem aktuellen Kurs (10,38 ), ergibt sich eine Abweichung von -1,05 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (10,42 ) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,38 Prozent), somit erhält die WestCore Plus-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.