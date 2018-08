Wespe im Auto: Was passiert bei einem Unfall? / - Versicherung ersetzt den Schaden (FOTO)

Coburg (ots) -Die Beziehung von Autofahrern und Insekten ist keine Lovestory.Ärgern sich viele darüber, dass sie nach jeder längeren Fahrt dieScheibe säubern müssen, gibt es nicht wenige, die ein schlechtesGewissen haben, vielen der durchaus nützlichen Lebewesen den Garausgemacht zu haben. Vor allem im Spätsommer bekommt die problematischeBeziehung aber noch einen besonderen Kick: Dann werden Wespenbesonders aktiv. Bei ihrer Nahrungssuche machen die vor wenig halt -auch nicht vor Autos.Die Reaktionen vieler auf Wespen lassen sich derzeit nicht nur inEisdielen beobachten: vorsichtiger Respekt ist die Regel,Panikreaktionen sind keine Seltenheit. Während panisches Handeln inEisdielen in den meisten Fällen glimpflich verläuft, können sie imAuto einen größeren Schaden nach sich ziehen.In einem solchen Fall ist Ruhe zwar die beste Reaktion, dies aberMenschen zu raten, die Angst vor Wespen haben, ist schwierig. DieHUK-Coburg rät in solchen Fällen, möglichst schnell anzuhalten undden ungebetenen Fahrgast an die Luft zu setzen, ohne ihn sonderlichzu reizen.Kommt es aufgrund einer überraschenden Wespenbegegnung im Autodoch einmal zu einer Situation, in der Fahrer die Kontrolle über dasFahrzeug verlieren, kommt die Versicherung für den Schaden auf - egalob es sich um das gegnerische oder das eigene Fahrzeug handelt.Pressekontakt:Karin BenningTel.: 09561/96-22604Mail: Karin.Benning@huk-coburg.deThomas von MallinckrodtTel.: 09561/96-22600Mail: Thomas.Mallinckrodt@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell