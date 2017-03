Weser-Kurier: Über steigende Touristenzahlen in Bremen schreibt Sara Sundermann:

Bremen (ots) - Das kann die Bremer freuen - den meisten Besucherngefällt ihre Stadt. Das Flair, die Altstadt, die kurzen Wege und auchdie aus Touristensicht etwas versteckteren Ecken: Der Besuch bei derkleinen Kaffee-Rösterei, das Craft Beer bei der Brauerei in Walleoder die Radtour ins Blockland. Und die Besucher werden mehr, Bremenliegt im Trend, stellen die Statistiker fest.Besonders im Mai und im Oktober brechen die Deutschen zuStädtekurztrips auf - oft ist dann Bremen das Ziel. Die Stadtprofitiert davon, dass zuletzt noch mehr Deutsche im eigenen Landverreisten, und sie kann mit einem innenstadtnahen Flughafen punkten.Die meisten Gäste kommen aus beruflichen Gründen, zu einer Fachtagungder Intensivmediziner, zu einer Messe oder ins weltgrößteMercedes-Werk. Private Urlauber kann und will Bremen in Zukunft nochstärker anlocken. Dabei geht man bei der Touristik-Zentrale durchausclever vor: Zum Beispiel lädt Bremen inzwischen regelmäßig Bloggeraus ganz Deutschland ein, um unbekannte Ecken der Stadt zu erkundenund in ihrem Blog vorzustellen. Davon haben alle etwas: Die Blogger,die Bremer und die reiselustigen Leser in anderen TeilenDeutschlands.Pressekontakt:Weser-KurierLeiter ZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell