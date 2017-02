Weser-Kurier: Über sozialen Wohnungsbau schreibt Silke Looden

Bremen (ots) - Mehr RaumNiedersachsen tut gut daran, den sozialen Wohnungsbau auf dem Landzu fördern. Vielerorts stehen Gebäude aufgrund des demografischenWandels leer. Die jungen Leute ziehen lieber ins Neubaugebiet oder indie Stadt, während die Alten der Pflege ihrer meist großenGrundstücke kaum mehr nachkommen können. Da macht es Sinn, dieImmobilien umzubauen in kleinere Einheiten, die dann alsSeniorenwohnung oder Sozialwohnung genutzt werden können. Zu langehat sich der soziale Wohnungsbau auf die Ballungszentrenkonzentriert. Doch gerade für Geringverdiener ist das Landlebeninteressant, weil die Mieten häufig günstiger sind als in der Stadt.Zudem können Kommunen so der Landflucht begegnen, indem sie mehr Raumfür Familien schaffen, die sich kein eigenes Haus leisten können.Auch kann die Wohnungsbauförderung auf dem Land die Unterbringung vonFlüchtlingen erleichtern. Denn jetzt geht es nicht mehr nur umNeuankömmlinge und Notunterkünfte. Jetzt geht es um Wohnraum fürdiejenigen, die eine Bleibeperspektive haben. Das kann das Landlebenbereichern.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell