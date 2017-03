Weser-Kurier: Über die neue Bremer Leischenschau

Bremen (ots) - Bremen will sich jetzt bundesweit hervortun undjeden Toten zusätzlich zum Hausarzt oder dem Notarzt von einembesonders geschulten Rechtsmediziner begutachten lassen.Vier-Augen-Prinzip, das ist eine gute Sache. Aber - und das ist derentscheidende Fehler in der Beweiskette - eben nicht zwingend amFundort. Zurecht sagen deshalb Polizisten und Rechtsmediziner: Dasreicht nicht. Da sind "Tatort" und "CSI" doch näher am wahren Leben.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell