Bremen (ots) - Ziegenf... und kein Ende: Nun läuft dieAuseinandersetzung Erdogan/Böhmermann noch eine weitere Runde. Gehtes wirklich noch um höchste Güter wie Menschenwürde,Persönlichkeitsrechte, Freiheit der Meinung und der Kunst? Nähmendiese Werte Schaden, wenn man das Urteil einfach akzeptieren würdeund auf eine weitere Veröffentlichung der obszönsten Passagen vonBöhmermanns Versen verzichten müsste? Würde so ein orientalischerMachthaber, der sich zunehmend wie ein Despot verhält, von deutschenRichtern aufgewertet? Böhmermanns Anwalt und der DeutscheJournalistenverband erwecken den Eindruck, als drohe nun die Satireim finsteren Kerker der Zensur zu verschmachten. Dabei ist derstrafrechtliche Teil der Auseinandersetzung längst beendet, zugunstenBöhmermanns: Das Verfahren wurde eingestellt. Und Erdogan hat sichauch zivilrechtlich nicht durchgesetzt: Das von ihm geforderteTotalverbot des Schmähgedichts wurde abgelehnt. Gerade Journalistensollten nicht nach schrankenloser Meinungsfreiheit rufen: Wie willman künftig gegen Schlammschlachten in Wahlkämpfen anschreiben odergegen die Verbreitung von Hass und Lügen bei Facebook? Es reicht dochvöllig, wenn man ein Staatsoberhaupt weiterhin "sackdoof, feige undverklemmt" nennen darf - man muss ihm nicht noch Sex mit Kindern undTieren unterstellen. Selbst in Reimform wird das nicht zumschützenswerten Kunstwerk. Böhmermanns bleibendes Verdienst betrifftironischerweise das Strafrecht: Majestätsbeleidigung ist inDeutschland dank seiner Provokation ab 2018 endlich Geschichte.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell