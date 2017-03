Weser-Kurier: Über gescheiterte Inklusion schreibt Kristin Hermann:

Bremen (ots) - Bremen schmückt sich gern mit Inklusion. Aber wennes kompliziert wird, dann müssen diejenigen leiden, die eigentlichdavon profitieren sollten. So ist es zumindest in dem Fall von LorenzOpitz. Seine Eltern und der Zwölfjährige stecken seit Monaten imBehördenchaos fest und kämpfen um das, was ihnen zweifelsohnezusteht: Gebärdensprachdolmetscher, die dem gehörlosen Jungen dieInhalte übersetzen, die er ohne Hilfe nicht verstehen kann. So etwasist teuer, aber das bedeutet Inklusion eben auch. Für die Ämter istes ein Armutszeugnis, dass sie die finanziellen Zuständigkeiten fürdiese Art von Dolmetscher nicht im Vorfeld festgelegt haben. Vielschlimmer aber ist es, dass es die Bildungs- und Sozialbehörde seitanderthalb Jahren nicht schaffen, sich intern abzusprechen. Siestreiten lieber auf dem Rücken der betroffenen Familie. Da hilft esauch nichts, dass die Sozialbehörde vorläufig zahlt - die Angst derEltern bleibt. Dass sie ihren Sohn da heraus nehmen und lieber zuseinen Großeltern nach Dortmund schicken wollten, istnachvollziehbar. Für Bremen ist es der traurige Beweis dafür, dassman bei der Inklusion noch längst nicht da angekommen ist, wo mansein sollte.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell