Weser-Kurier: Über den geplanten Offshore-Terminal schreibt Philipp Jaklin.

Bremen (ots) - Es ist ruhig geworden um das einst so hitzigdiskutierte Thema OTB. Seit vielen Monaten sind die Bauarbeiten fürden geplanten Offshore-Terminal in Bremerhaven gestoppt. Außer einpaar Sandsäcken an der Uferböschung ist bislang nichts zu sehen vondiesem umstrittenen Infrastrukturprojekt, das Bremens rot-grünerSenat zu einem seiner zentralen wirtschaftspolitischen Vorhabenerklärt hat. Diese Ruhe mag damit zusammenhängen, dass Gegner undBefürworter des Schwerlasthafens in der Regierungskoalition eine Artunausgesprochenen Stillhaltepakt geschlossen haben. Wer schon immergegen den 180-Millionen-Euro-Bau war, hat viele Gründe, die Zeit fürsich spielen zu lassen. Noch einige Jahre lang dürften die Gerichtemit dem Streit zwischen dem Senat und den Naturschützern zu tunhaben. Vor 2020 wird wohl kein Bagger rollen. Wer weiß, wie viel dannübrig geblieben sein wird von der Offshore-Windindustrie inBremerhaven. Der Streit kann noch so manche Wendung nehmen. Auch denVerfechtern des OTB - allen voran Wirtschaftssenator Martin Günthner- kommt der Zeitverzug zupass. Denn das juristische Hickhack hatdafür gesorgt, dass nicht nur über die geplanten Hafenflächen an derLuneplate reichlich Gras gewachsen ist. Auch den politischen Streithat es entschärft. Warum sollten sich die Koalitionspartner auchheute wegen eines Hafens beharken, der vielleicht erst in einigenJahren, vielleicht auch gar nicht gebaut werden kann. Neuerdings hatdas Thema dadurch an Brisanz gewonnen, dass das Gefühl derZugehörigkeit zum Bundesland Bremen bei vielen Bremerhavenernoffensichtlich kaum noch vorhanden ist. Das wirft im Gegenzug dieFrage auf: Wie viel will, wie viel kann Bremen leisten, um neueökonomische Perspektiven für die strukturschwache Seestadt zuschaffen? Die OTB-Befürworter wetten auf die Zukunft: Irgendwannwerde das Offshore-Geschäft, gerade vom Gesetzgeber abgebremst,wieder einen kräftigen Schub erhalten, schon wegen DeutschlandsKlimazielen. Für Bremerhaven ist das eine ziemlich vage Hoffnung.