Weser-Kurier: Über den deutschen Trump-Effekt schreibt Milan Jaeger:

Bremen (ots) - Man könnte nun sagen, dass Donald Trumps Wahl gutfür die deutsche Demokratie ist. Seit seinem Triumph über HillaryClinton verzeichnen vor allem die Parteien des linken Spektrums einenzum Teil deutlichen Mitgliederzuwachs. Doch wer wollte allen Ernstesden Chef-Populisten zum demokratischen Vorreiter verklären? Fake Newskönnen zu einem Wahlsieg beitragen. Sie bilden aber sicherlich keineGrundlage für eine ausgewogene Meinungsbildung in einerpluralistischen Gesellschaft. Linke, Grüne und auch die SPD solltenden Mitgliederzuwachs als Chance begreifen. Sie sind nun in derPflicht. Denn alle drei Parteien haben in der Vergangenheit schon zuviele Mitglieder und Wähler enttäuscht. Die Beschäftigung mit demTrump-Effekt zeigt aber auch, dass der Rechtspopulismus vor allem fürdie CDU eine Gefahr ist. Während die neuen Rechten und das linkeLager Mitglieder gewinnen, bluten die Christdemokraten weiter aus. Umdie Spannung im Wahljahr muss man sich sicher keine Sorgen machen.Auf lange Sicht kann die zunehmende Polarisierung unsererGesellschaft aber zu einer Gefahr für die Demokratie werden.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell