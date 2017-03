Weser-Kurier: Über das angespannte deutsch-türkische Verhältnis schreibt Moritz Döbler

Bremen (ots) - Ein Hauch von WahrheitAusgerechnet ein nationalistischer Autokrat kommt den Deutschenmit der Faschismus-Keule. "Eure Praktiken unterscheiden sich nichtvon den früheren Nazi-Praktiken", ätzt Recep Tayyip Erdogan inIstanbul. Seine Worte sind die kalkulierte Maßlosigkeit einesStaatsoberhaupts, sie belasten das angespannte deutsch-türkischeVerhältnis und müssen Empörung auslösen. Aber am schlimmstenschmerzen immer die Vorwürfe, an denen ein Hauch von Wahrheit klebt.Und dass deutsche Behörden Wahlkampfveranstaltungen verbieten, passttatsächlich nicht in das heutige Deutschland der Freiheit. Es seienausländische Wahlkampfveranstaltungen, betonen Politiker, die solcheVerbote befürworten. Aber das ist nur ein vorgeschobenes Argument.Gegen den Auftritt des Wahlkämpfers Barack Obama im Sommer 2008 inBerlin hatte es jedenfalls keine Wirkung. Im Gegenteil, mehr als200000 Menschen kamen zur Siegessäule und jubelten ihm zu. Und auchdas Argument der Sicherheit, die nur durch Verbote zu gewährleistensei, verfängt nicht wirklich. Es geht wohl doch darum, dass es dieParolen der türkischen Erdogan-Getreuen sind, für die in Deutschlandkein Platz sein soll. Aber Jan Böhmermanns unflätige Schmähungengehören zur Freiheit ebenso dazu wie die Reden türkischerNationalisten, sofern sie deutsche Gesetze nicht verletzen. Mehr alsdrei Millionen Menschen in Deutschland haben einen türkischenHintergrund, für ihre Stimmen reisen die türkischen Wahlkämpfer an.Dagegen ist nichts zu sagen. Der massenhafte Zuspruch für dieAushöhlung der türkischen Demokratie ist das Problem. Seine Ursachensind vielfältig, aber sicher gehört die versäumte Integration vielereinstiger Gastarbeiter und ihrer Kinder und Enkel dazu. Die Worte desneuen deutschen Außenministers Sigmar Gabriel klingen angesichtsdieser Lage weltfremd. "Wir dürfen das Fundament der Freundschaftzwischen unseren Ländern nicht kaputt machen lassen", sagt SigmarGabriel. Aber er hat recht, und noch mehr gilt das für dieFreundschaft derer, die schon seit vielen Generationen Deutsche sind,mit denen, deren Familien erst vor wenigen Jahrzehnten aus der Türkeigekommen sind.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell