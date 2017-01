Weser-Kurier: Über den Zustand der SPD schreibt Moritz Döbler

Bremen (ots) - Sigmar Gabriel verzichtet - na und? Bei rund 20Prozent steht die SPD derzeit in den Umfragen, von der stolzenVolkspartei, die sie einst war, bleibt ein Schatten. SelbstRot-Rot-Grün taugt, Stand heute, nicht zur Machtoption im Bund. Undals Junior-Partner der Union stellt die SPD nun einmal keinenKanzler. Die SPD hat einst die Grünen hervorgebracht, als sieRüstungs- und Atomkraftgegnern keine Heimat bot. Das war die Zeit vonHelmut Schmidt. Und sie hat die Linke stark gemacht, als GerhardSchröder regierte und sich der Mitte zuwandte. Dort steht sie nun,auf einen bürgerlichen Kern reduziert, in sich zerrissen. Sie wirdsich neu erfinden müssen, und sie wird einen brauchen, der so langeam Zaun des Kanzleramts rüttelt, bis er selber dort einzieht. ObMartin Schulz das ist?Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell