Weser-Kurier: Über Zensur im Europaparlament schreibt Mirjam Moll:

Bremen (ots) - Die Frage, ob rechtsextreme, rassistische oderfrauenfeindliche Äußerungen zur Demokratie im Europäischen Parlamentdazugehören, stellt sich nicht. Abgeordnete, die sich derEuropäischen Grundrechtecharta und den gemeinsamen Werten nichtverpflichtet fühlen, werden zur Not von den Saaldienern nach draußengeleitet und von weiteren Sitzungen ausgeschlossen. Das sindInstrumente, mit denen die Volksvertreter verhindern können, dass ihrHaus zur Bühne für den Rechtspopulismus oder reaktionäreHinterwäldler wird, die Frauen am liebsten hinterm Herd sehen.Dennoch ist es bedenklich, wenn ein Haus, das für europäischeGrundrechte einsteht, zu der auch die Meinungsfreiheit gehört, sichselbst einer Zensur unterwerfen will. Als ob die Entgleisungen niestattgefunden hätten - während sie längst im Netz vervielfältigtwurden. In Zeiten von Twitter und Co ist das schon innerhalb vonSekunden geschehen. Im Archiv entsprechende Passagen zu löschen,gleicht einer hilflosen Geste. Wenn sich die EU als Verteidigerin derGrundwerte präsentieren will, sollte das Europäische Parlament denPassus in seiner Geschäftsordnung schnellstens löschen - das wäreeine sinnvolle Zensur.