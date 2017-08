Weser-Kurier: Über die Zeit nach Daesch schreibt Milan Jaeger:

Bremen (ots) - Daesch ist im Nordirak weitgehend besiegt.Immerhin. Doch nach Jahren der Terrorherrschaft durch die Milizbleiben den Menschen viele Probleme. Sie haben berechtigte Ängste undSorgen. Zum Beispiel vor Vergeltungsaktionen. Vor allem Sunnitenbefürchten, dass sich Jesiden an ihnen rächen könnten. EntsprechendeBerichte hat es schon gegeben. In gewisser Hinsicht sind die Problemejetzt - nach Daesch - noch größer als die Probleme unter Daesch. DerKampf gegen die Terrortruppe einte Schiiten, Kurden, Jesiden undChristen. Nach dem Kampf drohen alte Wunden zwischen den Gruppenaufzubrechen. Wenn das nicht längst passiert ist. Jetzt muss es darumgehen, neue Strukturen aufzubauen für eine friedliche Gesellschaft.Fraglich, ob das mit allen bisher Beteiligten funktionieren kann. Vorallem die Kurden machen ihr eigenes Ding. Versetzt man sich in derenLage, mag das sogar nachvollziehbar sein. Sie wittern ihrehistorische Chance auf Unabhängigkeit. Die Jesiden wiederum drohen indem Machtkampf leer auszugehen. Die internationale Gemeinschaft darfdiejenigen, die unter Daesch am meisten gelitten haben, nicht ihremeigenen Schicksal überlassen. Natürlich ist die irakischeZentralregierung in der Pflicht. Allerdings müssen dieinternationalen Hilfsorganisationen auch genügend finanzielle Mittelerhalten, um den Neuaufbau begleiten zu können. Nur wennOrganisationen wie die Welthungerhilfe ihre Arbeit langfristigausrichten können, steigen die Chancen, dass der Weg in eine bessereZukunft allen Irakern gelingt. Die Europäer haben daran ein ureigenesInteresse. Wenn die Jesiden für sich im Irak keine Zukunft sehen,werden sie versuchen, diese in Europa zu finden. Zwar erhält alleindie Welthungerhilfe für Projekte im Irak 36,5 Millionen Eurojährlich. Von der Bundesregierung kommt ein beträchtlicher Anteil.Angesichts der enormen Herausforderung, vor der die Menschen im Irakstehen, darf diese Summe aber nur der Anfang sein.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell