Weser-Kurier: Über das Wohnen in Bremen schreibt André Fesser

Bremen (ots) - Wohnst du noch oder lebst du schon?" hat mal einMöbelverkäufer gefragt und damit nicht nur Tische, Stühle und Bettenbeworben, sondern auch zum Nachdenken angeregt. Der Slogan klingtsmart, und er animiert: Zwei Zimmer, Küche, Bad und Schrankwand -kann man zwar so machen, aber dann ist man eben Durchschnitt. Also,mach's besser! Dem Möbelverkäufer ging es natürlich darum, seineIdeen und seine Produkte an den Kunden zu bringen: die kluge Lösungfür die enge Küche, die Kerze für den Couchtisch, den Bilderrahmenfür den kleinen Flur. Und vielleicht, so wurde suggeriert, verändertsich damit nicht nur das Erscheinungsbild der eigenen vier Wände,sondern es verbessert sich auch der ganze Rest. Es besser zu machen,ist in Bremen gar nicht so einfach. Denn aus Sicht vieler Wohnenderbräuchte es dazu nicht nur Kerze und Rahmen, sondern echteVeränderung, den großen Wurf. Wer sich aber auf dem Wohnungsmarktumsieht, der sieht schwarz. Die guten Objekte, das war schon immerso, gehen unter der Hand weg. Kleine Wohnungen sind rar, da derGroßstädter gern allein lebt. Der soziale Wohnungsbau kann den Bedarfkaum decken, zumal die Zuwanderung den Druck auf diesem Sektorerhöht. Und wer Eigentum sucht, muss angesichts eines überhitztenMarkts tief in die Tasche greifen. Das Geld, das dort liegt, landetaber häufig in Niedersachsen, weil in den engen Grenzen des kleinstenBundeslandes der Raum fürs freistehende Häuschen mit Garten undGarage fast nicht vorhanden ist. Bremen muss ein Ort sein, derverschiedene Bedürfnisse bedient, und es muss sich strecken, wenn esals Wohnort attraktiv sein will, zumal auf diese Weise Einnahmengeneriert werden. Die Stadt hat gute Karten, denn inNordwestdeutschland ist sie ein Fixstern mit einer hohenAn-ziehungskraft. Es braucht aber auch gute Ideen, um die Nachfragezu bedienen, ohne den Charakter des Standorts zu verändern und ihndamit seiner Stärken zu berauben. Sonst kann man in Bremen zwarwohnen, aber nicht mehr gut leben.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell