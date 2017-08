Weser-Kurier: Über Werder Bremens Sponsor Wiesenhof schreibt Christoph Sonnenberg:

Bremen (ots) - Der Aufschrei kommt so verlässlich wie derverregnete Bremer Sommer. Wiesenhof verlängert den Sponsorenvertragmit Werder um zwei weitere Jahre, bis 2020 bleibt derGeflügelhersteller dem Klub verbunden. Und nur Minuten nachBekanntgabe laufen die ersten negativen Kommentare in deneinschlägigen Foren des Internets auf. Doch die ganz große Empörung?Die bleibt aus. Zum Teil sicher, weil das Unternehmen schon seit 2012Sponsor ist und ein Stück weit etabliert. Vielleicht hat sich auchdas Image durch gezielte Kampagnen verbessert. Und sind Gazprom, beiSchalke auf der Brust, und Bayerns Ärmelsponsor, der Flughafen vonKatar, nicht schlimmer? Bayern kann sich seine Sponsoren aus derSchlange aussuchen. Sie picken die raus, die am meisten zahlen. Klubswie Werder haben es erheblich schwerer, einen Partner zu finden, derbis zu 7,5 Millionen Euro pro Saison garantiert. Viele gibt es nicht,es gibt wahrscheinlich überhaupt keinen anderen als Wiesenhof. Es istnachvollziehbar, das Engagement des Geflügelherstellers kritisch zusehen. Gleichzeitig aber den Kauf eines neuen Stürmers oderVerteidigers zu fordern, lässt sich nicht vereinbaren.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell