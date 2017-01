Weser-Kurier: Über Werder Bremens Aussichten schreibt Olaf Dorow:

Bremen (ots) - Es wird bald wieder ernst in der Bundesliga, undman muss wirklich sagen: So ernst ist es schon lange nicht mehrgewesen. Mannschaften, die das Publikum auf denChampions-League-Rängen erwartet hat und die vor allem sich selbstauf den Champions-League-Rängen erwartet haben, stecken imAbstiegskampf. Mannschaften, die ins Mittelfeld gehören, sindAnwärter auf die Champions League. Und Bayern hat nur drei PunkteVorsprung. Wirklich. Nur drei Punkte! Es geht knallhart und ganz engzu auf den Plätzen, jeden kann es jederzeit mit einer völligunerwarteten Niederlage erwischen. Auf nichts ist mehr Verlass imdeutschen Fußball. Außer vielleicht, dass der HSV wieder so seineProbleme hat. Und dann noch, tja, dass Werder wieder zu vieleGegentore kassiert und auch wieder unten drin steht. Jetzt hatWerder mit einer Niederlage und zwei eher peinlich aussehendenGegentoren seine Wintervorbereitung abgeschlossen. Anlass zuüberschwänglichem Optimismus gibt das nicht. Ja, Werder hat gutgearbeitet in der Vorbereitung. Ja, die Ergebnisse waren nurTest-Ergebnisse. Jawohl, Werder hatte einen guten Lauf vor derWinterpause und hat diesen tollen Serge Gnabry. Und Max Kruse undClaudio Pizarro. Und Fin Bartels, der so toll in Form ist. Und jetztauch noch Thomas Delaney, der bestimmt toll einschlagen wird. Aberschützt das Werder davor, auch in diesem Winter in denAbstiegsstrudel zu geraten und womöglich wieder bis zum allerletztenSchiedsrichterpfiff zu zittern? In einem Umfeld, in demTabellennachbar Mönchengladbach auf den Effekt des Trainertauscheshofft und VW beim VfL Wolfsburg millionenschwere Aufräumarbeiten inAuftrag gibt? Und beim HSV alle Entscheidungsträger mal am selbenStrang ziehen? Die ernüchternde Antwort ist: Nein, das schützt Werdervor gar nichts. In dieser verrückten Saison, in der alles passierenkann, schon mal gar nicht. Man kann das allerdings auch positivsehen. Für Spannung ist gesorgt.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell