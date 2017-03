Weser-Kurier: Über die Wahlen in den Niederlanden schreibt Joerg-Helge Wagner:

Bremen (ots) - Das haben die Herren Erdogan und Wilders quasi Handin Hand geschafft: Die Wahlbeteiligung in der Niederlanden istdramatisch gestiegen, vor manchen Lokalen bildeten sich sogarSchlangen. Statt Politikverdrossenheit also das Bild einerquicklebendigen, gefestigten Demokratie. Und anders als etwa die AfDin Mecklenburg-Vorpommern konnten die Rechtspopulisten bei unseremwestlichen Nachbarn nicht vom gestiegenen Wählerinteresseprofitieren. Im Gegenteil: Der Hetzer Geert Wilders wurde entzaubert,gut sechs von sieben Wählern lehnten seine Parolen und sein imWortsinn ein-seitiges Programm ab. Nicht einmal einKopf-an-Kopf-Rennen konnte er sich mit Mark Rutte liefern: Derrechtsliberale Premier hat Wilders trotz eigener starker Verlusteregelrecht deklassiert. Rutte kann also weiter regieren, und aucheine wackelige Koalition der Verlierer bleibt ihm erspart. Seinbisher alleiniger sozialdemokratischer Partner wurde zwar schwergerupft, aber zusammen mit Christdemokraten und Linksliberalen isteine stabile bürgerliche Mehrheit in Sicht. Holland bleibt also cool.Das strahlt über seine Grenzen hinaus: Man darf hoffen, dass dies einTrend wird in diesem europäischen Superwahljahr.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell