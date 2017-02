Weser-Kurier: Über die Verteilung von Flüchtlingen schreibt Sara Sundermann:

Bremen (ots) - Bremen hat bei der Aufnahme von Flüchtlingen vielesgut gemacht, in Zeiten, die nicht ganz einfach waren: Mehr als 12500Menschen kamen innerhalb von zwei Jahren neu in die Stadt. Es gabgroße Bemühungen, allen schnell ein Dach über dem Kopf zuverschaffen. Und auch das ehrenamtliche Engagement für Flüchtlingeist in Bremen enorm. Dennoch muss man klar sagen: Wenn in zwei Jahrenin einigen Stadtteilen - zum Beispiel in Blumenthal, Gröpelingen undHemelingen - mehr als 1600 ausländische Einwohner hinzukommen, und inanderen - zum Beispiel im Viertel, in Borgfeld und Oberneuland - nur130 und weniger, kann von einer gleichmäßigen Verteilung nicht dieRede sein. Gerade ärmere Randgebiete nahmen Flüchtlinge auf. Es magschwer gewesen sein, in dicht besiedelten Quartieren wie dem Viertelleere Gebäude für Flüchtlingsheime zu finden. Und man kann Menschennicht vorschreiben, wohin sie nach der Zeit im Wohnheim ziehensollen. Doch nun ist erkennbar, wo besonders viele Flüchtlinge leben.Das mindeste, was Bremen tun kann, ist die Infrastruktur dieserQuartiere schnell fit dafür zu machen. Vor allem gilt es, dort genugKita-Plätze zu schaffen und die Schulen gut auszustatten.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell