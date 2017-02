Weser-Kurier: Über den Verkauf der Traditionsmarke Opel schreibt Maren Beneke:

Bremen (ots) - Diese Nachricht hinterlässt viele Fragezeichen: Derfranzösische Autobauer PSA Peugeot Citroën überlegt, Opel zuübernehmen. Damit wäre die fast 90-jährige und zuletzt sehrschwierige Ehe mit dem US-Autokonzern General Motors (GM) Geschichte.Jahrelang hatte GM versucht, seine Rüsselsheimer Tochter zurück indie Spur zu bringen. Doch die Zeiten von Goldeseln wie dem Kadettoder dem Manta sind längst vorbei. Seit Ende der 1990er-Jahre hatOpel keine schwarzen Zahlen mehr geschrieben. Das gilt - entgegenanders lautender Ankündigungen von Firmenchef Karl-Thomas Neumann -im Übrigen auch für 2016. Gut möglich, dass es der US-amerikanischenKonzernmutter nun einfach zu viel geworden ist. Doch PSA als Käufererscheint wenig sinnvoll. Natürlich kooperieren die Franzosen undOpel schon jetzt auf einigen Gebieten. Aber Kooperationen sind weitweniger kosten- und zeitintensiv als Übernahmen. Und Zeit und Geld,um sich auf Umstrukturierungen in einer solchen Größenordnung zukonzentrieren, haben Autobauer, die derzeit mit Themen wieE-Mobilität und Digitalisierung die wohl größten Umwälzungen derBranche erleben, nun wirklich nicht. Und wo können neue Märkte, neueKunden von einem Verbund PSA-Opel gewonnen werden? Beide haben ihrenFokus auf Westeuropa, beide sprechen im Großen und Ganzen die breiteMittelschicht an. Masse allein ist aber längst kein Allheilrezept, umGeld zu verdienen. Was PSA mit den Rüsselsheimern vorhat, diese Fragebleiben sie uns vorerst schuldig.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell