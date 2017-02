Weser-Kurier: Über die US-Demokraten schreibt Thomas Spang:

Bremen (ots) - Die beiden Spitzenkandidaten um die Parteiführungder Demokraten haben nach der knappen Kür von Tom Perez in Atlantaein deutliches Zeichen gesetzt. Sie demonstrierten Geschlossenheitund impften ihrer Basis ein, sich gegenseitig nicht zu zerfleischen.Diese Tendenz besteht vor allem aufseiten der Verlierer, die sich demLager Bernie Sanders zugehörig fühlen. Spätestens seit der SchlappeHillary Clintons im November sollten diese gelernt haben, wieverheerend die Konsequenzen mangelnder Solidarität in den eigenenReihen sind.Das war gewiss nicht der ausschlaggebende Grund für die Niederlagegegen Donald Trump. Clinton war eine schlechte Kandidatin, die fürviele Wähler genau das verkörperte, was diese an der Politik nichtausstehen können. Und der mangelnde Enthusiasmus im Bernie-Lager trugdazu bei, dass Wähler zu Hause blieben oder der aussichtslosenKandidatin der Grünen Jill Stein ihre Stimme gegeben haben.Es wäre nun ein tragischer Fehler, das knappe Scheitern KeithEllisons im Rennen um die Parteiführung zum Anlass einer neuenparteiinternen Fehde zu nehmen. Zumal Perez und Ellison viel näherbeieinander liegen als Clinton und Sanders. Wenn die DemokratenDonald Trump stoppen wollen, geht das nur vereint. Benötigt wird einestarke Demokratische Partei, die in allen 50 Bundesstaaten attraktiveKandidaten aufstellt, die gewinnen können. Getragen von demEnthusiasmus einer Basis, die seit dem Amtsantritt Trumps neueEnergie gefunden hat. Tumulte bei Bürgerversammlungen und Protesteallein führen weder zu einer Amtsenthebung noch zu einer AbwahlTrumps. Die Demokraten brauchen eine starke Organisation undentschlossene Anhänger. Mit einem Latino an der Spitze und dem erstenmuslimischen Kongressabgeordneten an seiner Seite hat die Partei dieChance, sich neu zu erfinden. Und eine klare Alternative zu einemPräsidenten anzubieten, der gegen Einwanderer und Muslime hetzt.Bleibt zu hoffen, dass die Basis den Appell des dynamischen DuosPerez/Ellison befolgt.Pressekontakt:Weser-KurierLeiter ZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell