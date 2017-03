Weser-Kurier: Über die Türkei

Bremen (ots) - Das Referendum über die Verfassungsänderung hat dieTürkei schon vor der Bekanntgabe des Ergebnisses tief gezeichnet.(...) Nun hat Erdogan die nächste Rakete gezündet: Er hat ein zweitesReferendum über die EU-Beitrittsgespräche ins Spiel gebracht. Miteinem Beitrittsabbruch könnte er unangenehmen Fragen zur Lage derMenschenrechte in seinem Land bei den Gesprächen aus dem Weg gehen.Auch kritische Anmerkungen über den Abbau demokratischer Strukturenmüsste sich Erdogan fortan nicht mehr anhören. Nun sind die Wahlurnenfür die türkischen Staatsbürger in Deutschland geöffnet. Das letzteWort haben in diesem Fall dann doch noch die Wähler.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell