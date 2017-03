Weser-Kurier: Über Trumps Muslim-Bann schreibt Thomas Spang

Bremen (ots) - SchlappeDonald Trump holt die Hetze aus dem Wahlkampf ein. Sein Versuch,einen Einreisestopp für Bürger aus sechs mehrheitlich muslimischenStaaten durchzusetzen, scheiterte abermals vor Gericht. Auch in derVersion 2.0 bleibt der Exekutiv-Befehl ein Muslim-Bann. Obwohlausdrückliche Religionsbezüge fehlten, sei die Absicht klar zuerkennen, beschied ein Richter auf Hawaii. Das Urteil stellt nochetwas anderes klar: Selbst wenn Trump nicht gegen alle Muslimegleichzeitig vorginge, spräche ihn das nicht vom Vorwurf frei, dieReligion insgesamt zu diskriminieren. Mit den beiden EinstweiligenVerfügungen hat der Präsident nun bereits vier Schlappen bei seinemMuslim-Bann einstecken müssen. Eine ungewöhnliche Bilanz angesichtsder weiten Spielräume, die US-Präsidenten bei der NationalenSicherheit haben. Eigentlich sollte das Warnung genug sein, nichtauch noch das oberste Verfassungsgericht mit dem Thema zu befassen.Doch Trump will es wissen. Dabei täte er sich und Amerika einenGefallen, den unsäglichen Muslim-Bann ein für alle Mal einzustampfen.Nicht Ausgrenzung, sondern Kooperation schafft Sicherheit - daheimund in der Welt.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell