Weser-Kurier: Über Tierversuche schreibt Peter Mlodoch:

Bremen (ots) - Affen mit Elektroden im Kopf, Mäuse ohne Fell,Kaninchen mit Monsteraugen - es sind Bilder wie diese, die das vonTierversuchen ausgehende Leid so drastisch dokumentieren. DieDiskussion über Sinn und Unsinn dieser Experimente läuft seitJahrzehnten; reduziert hat sie die Anzahl der in den Laborengeschundenen Kreaturen keineswegs. Im Gegenteil: Niedersachsen meldetfür das Jahr 2015 einen Anstieg der Tierversuche um dasAnderthalbfache. Offensichtlich haben die schier unbegrenztenMöglichkeiten der Genforschung einen neuen Boom ausgelöst. Natürlichmüssen Tests mit Tieren im Kampf gegen Krankheiten wie Parkinson oderAlzheimer erlaubt sein - hier geht im Zweifel der Schutz des Menschenvor. Das darf aber kein Freibrief fürs Forschen auf Teufel komm' raussein. Will die Welt wirklich wissen, ob Kater genauso auf dashilflose Miauen von verlassenen Katzenbabys reagieren wie derenMütter? Hier braucht die Wissenschaft eine stärkereSelbstverpflichtung, notfalls auch strengere Regeln. Dass sich dieUniversitäten und Institute in Niedersachsen jetzt auf Drängen desLandes gemeinsam auf die Suche nach Alternativen machen, ist einguter Anfang.