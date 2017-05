Weser-Kurier: Über den Tierschutz schreibt Silke Looden:

Bremen (ots) - Heimliche Filmaufnahmen von kranken, verletztenoder toten Nutztieren haben eine Schockwirkung. Die illegalenAktionen von radikalen Tierschützern machen betroffen. Im besten Fallüberführt das Bildmaterial Bauern, die nur an den Profit denken. Imschlechtesten Fall aber werden auch diejenigen Tierhalter diffamiert,die es gut mit den Tieren meinen. In jedem Fall aber ist es Sache derBehörden, die Ställe zu kontrollieren, Missstände zu beheben undTierquälerei zu ahnden. Solange Veterinärämter aber nicht so genauhinschauen, wird es andere geben, die Anzeige erstatten. Selbst wenndie Schockbilder von geschundenen Tieren auf jeder Fleisch-packungklebten, würden nicht alle zum Veganismus übertreten. Deshalb ist dieMission der selbst ernannten Tierrechtler verfehlt. Ihnen geht esnicht um die Verbesserung, sondern um die Abschaffung derTierhaltung. Diese kompromisslose Haltung bringt den Tierschutz nichtvoran. Vielmehr müssen Recht und Gesetz endlich eingehalten werden.Es kann nicht sein, dass Schweine in Deutschland nach wie vor in vielzu engen Kastenständen gehalten werden, obwohl das in Europa längstverboten ist.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell