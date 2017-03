Bremen (ots) - Es gibt keine Masche, die es nicht gibt: In dervermeintlichen Meinungsumfrage wird dem Kunden plötzlich ein Wechseldes Stromversorgers angeboten, Betrüger tarnen sich alsVerbraucherschützer oder "Seniorenberater", die Bestellung derProbepackung Vitaminpillen entpuppt sich als Zwölf-Monats-Abo.Obwohl der Verbraucher einer Telefonwerbung vorab zustimmen muss,schrecken viele Anbieter nicht vor der sogenannten Kaltakquisezurück. Dadurch werden Verbraucher oft überrumpelt und irregeführt.Die 2013 beschlossenen Gesetzesverschärfungen haben kaum Wirkunggezeigt. So gingen 2016 bei der Bundesnetzagentur mehr als 29.000Beschwerden ein, ein Jahr zuvor waren es "nur" 24.500. DieDunkelziffer dürfte noch um ein Vielfaches höher liegen.Der Bundesrat will nun dieses Geschäftsmodell erschweren. Künftigkönnte es eine "Bestätigungslösung" geben: Ein tatsächlich oderangeblich vereinbartes Geschäft muss dem Verbraucher auch inschriftlicher Form mitgeteilt werden, dieser muss den Deal dannbestätigen. Das klingt logisch und gut - ist es auch. Allerdings wirddie "Bestätigungslösung" den beiden bevorzugten Zielgruppen derTelefonwerber nur bedingt helfen: alte Menschen und Migranten. Sieahnen oft nicht, was sich hinter den Schwurbeleien am anderen Endeder Leitung verbirgt.Auch die Strafen für solche Anrufe müssen erhöht und durchgesetztwerden. Verbotene Telefonwerbung wird im Regelfall alsOrdnungswidrigkeit geahndet. So wurden im Zeitraum von 2013 bis 2016lediglich 455.000 Euro an verhängten Bußgeldern bezahlt. Und derEntzug einer Anrufnummer ist nur kurzfristig eine Lösung - einbetrügerischer Anbieter beschafft sich schnell neue Nummern.Der "kalte Anruf" gehört kaltgestellt. Jeder von uns kannmithelfen. Klingelt das Telefon und ein unerwünschter Werber ist dran- einfach mal auflegen!Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell