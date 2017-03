Weser-Kurier: Über die Sparkasse Bremen schreibt Florian Schwiegershausen:

Bremen (ots) - Sofa und Esstisch statt der bisherigenSchreibtisch-Büro-Atmosphäre - das ist das Konzept der SparkasseBremen für ihre neuen Stadtteilfilialen. Sie sollen Treffpunkt füralle werden, wo Vereine auch Kurse anbieten können. Oder derMalermeister von nebenan mal seine neuen Tapetenmuster und Farbenausstellt. In dieser Atmosphäre soll dann auch die Beratung derKunden für Finanzprodukte stattfinden. Die fällt dafür in denZweigstellen weg. Statt des Knisterns der Geldscheine ist dannwomöglich das Knacken des Kaminfeuers aus dem Flachbildfernseher zuhören. Mit der Mischung aus Filiale und Stadtteiltreff will dieSparkasse wieder mehr Kontakt zum Kunden gewinnen. Denn den hat siein den vergangenen Jahren verloren, indem sie die Kunden dazu erzogenhatte, alles selbstständig am Automaten oder von zu Hause aus zuerledigen. Dadurch fielen Schaltergespräche weg, bei denenMitarbeiter die Kunden schnell auf neue Produkte aufmerksam machenkonnten. Die Mitarbeiter sollen vor Ort nun über die Einrichtung undGestaltung der Sofa-Filialen mitentscheiden - aber bittegeschmackvoll. Und kein Gelsenkirchener Barock!Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell