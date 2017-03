Weser-Kurier: Über Schiffs-Entsorgung schreibt Florian Schwiegershausen

Bremen (ots) - Ein Containerschiff fachgerecht unter gängigenUmweltschutzauflagen zu verschrotten, ist teuer. Da ziehen es einigedeutsche Reeder vor, das Schiff an den Stränden von Bangladesh oderIndien zu entsorgen. So sparen sie Millionen. Dabei laufen am Strandgefährliche Substanzen ins Wasser. Arbeiter, die zu niedrigen Löhnendas Schiff auseinandernehmen, sind ebenso diesen Gefahren ausgesetzt.Es heißt, dass es deutsche Reedereien auch so machen müssten -angeblich wegen des Kostendrucks, und weil sich die Unternehmenweltweit nicht auf entsprechende Standards einigen können.Gleichzeitig gibt es deutsche Mittelständler, die im Auslandbeispielsweise als Autozulieferer produzieren und dort auf gleicheUmwelt-Standards bestehen wie in ihrem Heimatland. Das sei Teil ihrerFirmenregeln, die sie sich auferlegt haben. Auch in ihrer Branchegibt es großen Kostendruck. Nachhaltigkeit und Kostendruck könnenalso zusammen funktionieren. Aber das Wort Nachhaltigkeit müssen dieReeder noch lernen, die die Strände in Asien weiterhin als Müllkippemissbrauchen.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell