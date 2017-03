Weser-Kurier: Über die Saarland-Wahl schreibt Norbert Holst

Bremen (ots) - Die CDU hat dem Schulz-Hype in der SPD einengehörigen Dämpfer verpasst. Kramp-Karrenbauer kann die GroßeKoalition in Saarbrücken fortsetzen. Allerdings: Sie hat auch garkeine andere Wahl. Das sollte der CDU mit Blick auf dieBundestagswahl zu denken geben. Die SPD-Bundesspitze kann vor allemzwei Lehren aus dem Wahltag ziehen: Tolle Prognosen garantieren keinetollen Ergebnisse. Und: Der heftige Flirt zwischen Sozialdemokratenund Linken an der Saar übte offenbar lediglich eine begrenzteAnziehungskraft aus. Der FDP bleibt die bittere Erkenntnis, dass ihrNeuanfang nur in Teilen der Republik honoriert wird. Die Grünensollten endgültig alarmiert sein. Im Saarland haben sie die gleichenFehler gemacht, auf die sie auch im Bund zusteuern: kein frischesSpitzenpersonal, keine Alleinstellungsmerkmale. Und die AfD istfortan in elf Landtagen vertreten, blieb jedoch weit hinter demerhofften zweistelligen Ergebnis zurück, das vor Kurzem nochrealistisch schien. Und noch etwas hat diese bemerkenswerteLandtagswahl klar gemacht. Wenn es eines Tages um die Nachfolge vonAngela Merkel geht, kommt an Kramp-Karrenbauer keiner mehr vorbei.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell