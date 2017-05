Weser-Kurier: Über die SPD-Rochade schreibt Norbert Holst in der Ausgabe vom 31. Mai 2017:

Bremen (ots) - Der Anlass ist traurig, aber er bietet der SPD dieChance, neuen Schwung in ihren Wahlkampf zu bringen. Das durch dieschwere Erkrankung Erwin Sellerings ausgelöste Stühlerücken hat einengewissen Charme: Familienministerin Manuela Schwesig wird nun inMecklenburg-Vorpommern gebraucht, im Falle einer Wahlklatsche bliebesie unbeschädigt. Generalsekreträrin Katharina Barley, zuletzt heftigkritisiert, wird in der Not ins Ministeramt befördert und kann ihrGesicht wahren. Und mit Hubertus Heil gibt es einen neuenGeneral-sekretär, der keine Einarbeitungszeit braucht, weil er diesesAmt bereits von 2005 bis 2009 inne hatte.Am Ende stand allerdings ein Fiasko: Die Genossen holten bei derBundestagswahl schlappe 23 Prozent. Ob Anlauf Nummer zweierfolgreicher wird? Der Chefposten im Willy-Brandt-Haus gilt selbstin normalen Zeiten als - gelinde gesagt - herausfordernd. Deshalbkönnte sich Heil als kluge Wahl erweisen. Er gilt als geschickterStrippenzieher, ist bestens vernetzt, hat Organisationstalent. Andersgesagt: Heil ist mehr Sekretär denn General. Aber für die AbteilungAttacke sind ohnehin Martin Schulz und Sigmar Gabriel zuständig.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell