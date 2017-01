Weser-Kurier: Über das Rekordjahr für Mercedes scheibt Stefan Lakeband:

Bremen (ots) - Die Zahlen sprechen für sich: Zum sechsten Mal inFolge wächst Mercedes-Benz zweistellig; mehr als zwei Millionen Malhat im vergangenen Jahr ein Autoschlüssel mit dem Stern drauf denBesitzer gewechselt; vor allem Chinesen scheinen nicht genug von denLuxuskarossen aus Süddeutschland zu bekommen. Läuft also, oder? ImGrunde ja. Trotzdem ist das kein Erfolg, auf dem sich Mercedesausruhen sollte. Dass die Stuttgarter begehrte Autos bauen, haben siemittlerweile bewiesen. Es bleibt aber die Frage, was die Menschenkünftig von ihrem Fahrzeug erwarten. Komfort, Design und Motor werdenin Zukunft bestimmt noch immer eine Rolle spielen, aber auch diedigitale Vernetzung wird immer wichtiger. Ebenso werden wohlAlternativen zu klassischen Motoren die ein oder andereKaufentscheidung beeinflussen. Insofern werden die Karten neugemischt - zumindest ein bisschen. Denn Daimlers Konkurrenten sitzenin Zukunft nicht mehr nur in Ingolstadt und München, sondern auch imSilicon Valley. Und einige bauen noch nicht einmal Autos, sondernprogrammieren nur Anwendungen für sie. Deren Wissen gilt es, sichfrühzeitig zu sichern.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell