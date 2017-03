Bremen (ots) - Wenn es was werden sollte, und es sieht nichtschlecht aus, könnte die Region mit dem gemeinsamen Gewerbegebiet vonAchim und Bremen einen neuen Schub bekommen. Die beiden Partnerwürden sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer teilen, ein Projekt,das ans Eingemachte geht und so ganz anders ist, als das, was bisherdas Ergebnis regionaler Kooperation war. Es ist ja schön, wenn einRadwegenetz entwickelt wird, oder die Kommunen zu Kunst und Kultureinladen - noch schöner wäre es allerdings, wenn man speziell bei derwirtschaftlichen Entwicklung an einem Strang ziehen würde. Das war inder Vergangenheit mitnichten so.Eine gute, gedeihliche Nachbarschaft ist in den 25 Jahren, seitdemes den Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen gibt, oft beschworenworden. Schöne Worte, die wenig wert waren, wenn mal wieder um dieAnsiedlung von Gewerbe gerangelt wurde. Mit dem Achim-West-Projektwird die Zusammenarbeit handfest, wenngleich es noch viele Unbekanntegibt, und die Finanzierung alles andere als gesichert ist. So solltees weitergehen, bei den Krankenhäusern zum Beispiel oder gemeinsamenInitiativen, um Fördergelder in die Region zu holen.Pressekontakt:Weser-KurierZentraldeskTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell