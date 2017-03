Weser-Kurier: Über Polen und Europa schreibt Mirjam Moll

Bremen (ots) - Polens Regierung stellt nicht nur seine eigeneGeschichte, den demokratischen Wandel, infrage, in dem sie die Justizentmündigt und die Presse zunehmend mundtot macht. Vielmehr setzt dasLand auch seine Zukunft in einer Gemeinschaft aufs Spiel, die es vor13 Jahren mit offenen Armen aufnahm. Eine, die ihm half, aus dermaroden Plan- eine funktionierende Marktwirtschaft zu machen. Und dieüber Fördergelder massiv in die Infrastruktur und die Schaffung vonArbeitsplätzen in das Land investierte.Pressekontakt:Weser-KurierProduzierender ChefredakteurTelefon: +49(0)421 3671 3200chefredaktion@Weser-Kurier.deOriginal-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell